Lula dá posse a Jobim e diz que setor aéreo precisa de comando Ao dar posse ao novo ministro da Defesa nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o compromisso de que irá "brigar" para que os ministérios da Fazenda e do Planejamento sejam mais flexíveis com recursos. Esse compromisso fortalecerá o novo ministro, Nelson Jobim, na avaliação do presidente. Com dez meses de crise aérea no país, Lula afirmou que as instituições do setor precisam ter uma "única cabeça pensante que decida". O presidente disse também que Jobim, ao substituir Waldir Pires, assume o cargo com força suficiente para fazer as mudanças que forem necessárias e com a tarefa de reestruturar e reequipar as Forças Armadas. (Reportagem de Natuza Nery e Isabel Versiani)