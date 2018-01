Lula dá início a série de seminários do PT pelo País

Lula teve um encontro reservado com o empresário Miguel Dias, filiado ao PRB e dono da TV Cidade, e na sequência recebeu a ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, presidente estadual do PT. Irritada com as críticas à sua gestão feitas pelo seu sucessor na Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio (PSB), Luizianne conversou com Lula durante uma hora e 20 minutos.

O PT organizou em Fortaleza um evento com o mesmo cenário utilizado na festa do dia 20 em São Paulo, quando contou com a presença da presidente Dilma Rousseff. No palco está destacado as imagens de Dilma e Lula entre as frases "PT-10 anos de governo" e o slogan "Do Povo, Para o Povo, Pelo Povo."

Apesar do novo périplo de Lula pelo País, os petistas rechaçam o relação dos seminários com as "Caravanas da Cidadania" iniciadas em 1993, quando Lula percorreu 359 cidades de 26 Estados. Eles argumentam que o objetivo dos seminários é firmar um discurso que destaque as mudanças realizadas pelos governos do PT nos últimos 10 anos, o que é distinto do objetivo da época das caravanas.

Nesta sexta-feira, o ex-presidente receberá o título de Doutor Honoris Causa concedido da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) no município de Redenção (CE). Cid Gomes deve acompanhá-lo no evento.