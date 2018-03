Lula culpa elite por acabar com R$ 350 bi da CPMF O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu nesta terça-feira em defesa do programa "Mais Médicos", do governo federal, e culpou "a elite brasileira por acabar, em seu governo, com aproximadamente mais de R$ 350 bilhões" da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira)". Em palestra em Brasília, Lula admitiu que é preciso melhorar a saúde no Brasil e que, para isso, é preciso importar médicos estrangeiros. "Se os médicos brasileiros não querem trabalhar no sertão, que a gente traga médicos estrangeiros", disse o ex-presidente.