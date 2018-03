Lula critica terceirização e redução da maioridade penal em evento da CUT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas ao projeto de lei 4.330, que regulamenta a terceirização no Brasil, e a maioridade penal, durante discurso, em evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em comemoração ao 1º de Maio. Segundo o petista, a terceirização está no Congresso Nacional há 11 anos, mas não andou neste período e agora se tornou prioridade na cabeça de alguns deputados.

"Terceirizados trabalham, em média, três horas a mais por semana e ganham menos", disse Lula, citando um estudo encomendado pela CUT ao Dieese.

Durante o discurso o ex-presidente também afirmou que ajudará o Brasil a retomar o crescimento falando com empresários e pediu “paciência” com Dilma. “Temos de ter paciência com a Dilma como temos de ter com a mãe da gente”, disse. Não tenho dúvidas de que daqui a 4 anos vamos comemorar êxito do mandato da Dilma.”

Maioridade. Sobre a maioridade penal, ele afirmou que a elite brasileira acha que é possível resolver o problema colocando a juventude na cadeia, mas que não se pode, segundo ele, punir jovens que não tiveram oportunidade de estudar. E destacou que apoiar a maioridade penal para jovens é um crime.

"Eles (elite) não admitem o fato de eu, um metalúrgico, sem diploma, ter sido o presidente que mais fez universidades e escolas técnicas no País", disse Lula. E emendou: "Antes do nosso governo, o País era administrado apenas para 35% da população."

Ele ainda afirmou, no discurso, que jurou que nunca mais participaria de um evento em comemoração ao Dia do Trabalho que misturasse sorteio e distribuição de geladeira com ato político, como uma crítica ao evento da Força Sindical. "Quantidade de pessoas não mostra a grandeza do 1° de Maio, mas a qualidade do público", concluiu Lula.