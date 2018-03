Lula critica moradores de bairro nobre de São Paulo

Lula, que foi homenageado pelo sindicato que o projetou para a política nacional, se disse indignado com a polêmica. "Eu sinceramente não posso conceber que uma pessoa que estudou tanto, que uma pessoa que tem posses seja tão preconceituosa e queira evitar que as pessoas mais humildes possam transitar no bairro onde eles moram", comentou o ex-presidente.

Essa foi a primeira vez que Lula voltou ao Sindicato dos Metalúrgicos desde que deixou a Presidência da República. No evento de comemoração dos 52 anos de existência da entidade, o ex-presidente foi homenageado com o Prêmio João Ferrador (personagem que ficou famosos entre a categoria por difundir mensagens no período da ditadura militar). Além de Lula, foram premiados por promoverem ações cidadãs a educadora Maria Helena Negreiros e a Rede Comunitária de Pré-vestibulares e Educação para Afrodescendentes e Carentes (Educafro).

Durante o evento, que contou com a presença do presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão (SP), e o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, Lula foi recebido como "nosso eterno presidente". O ex-presidente da República disse estar feliz em rever os antigos companheiros sindicalistas e que o evento o fazia lembrar da sua participação na entidade. "Tudo o que aconteceu na minha vida, aconteceu neste salão", disse, ao mencionar que naquele local também conheceu a sua mulher, Marisa Letícia.