Lula critica governos passados por descaso com São Francisco

Ao participar nesta quarta-feira, 14, do evento que marcou o início a viagem por quatro estados para vistoriar as obras de revitalização e integração do Rio São Francisco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que o projeto não será deixado pela metade, criticando governantes anteriores.

"Essa obra foi pensada em 1847. Quase 200 anos depois, não conseguiu andar, porque tivemos muitos governantes de duas caras, que prometiam fazer a obra em um estado e não faziam e prometia não fazer em outro estado", disse durante discurso em Buritizeiro, município de Minas Gerais.

Lula afirmou que não é possível tirar água do Rio São Francisco para matar a sede de 12 milhões de nordestinos sem antes recuperá-lo e citou ações como o reflorestamento para recuperar as matas ciliares e o tratamento de esgoto para evitar a contaminação do rio.

Em Buritizeiro, Lula começou a viagem, que vai durar três dias. Após Minas Gerais, o presidente segue para Barra, na Bahia, e inspeciona defletores e pontos de dragagem e controle de processos erosivos às margens do São Francisco a bordo de um navio - o Agência Flutuante Saldanha Marinho - da Marinha do Brasil.

Ainda hoje, Lula chega a Arco Verde, município pernambucano, onde visita o canteiro de obras em que são realizados trabalhos noturnos com perfuratrizes e passa a noite em acampamento. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, acompanha o presidente Lula nas vistorias.