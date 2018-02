Lula critica governo de SP por não brigar pela Copa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou hoje, em entrevista para blogueiros no Palácio do Planalto, o governo de São Paulo, administrado pelo tucano Alberto Goldman, por não ter brigado para que o estádio do Morumbi sediasse o jogo de abertura da Copa do Mundo no Brasil, em 2014. "É impensável São Paulo não ter o jogo de abertura. O Morumbi está pronto, é só bobagem de discutir estacionamento", alfinetou. "Acho que São Paulo não brigou corretamente, acho que, na verdade, é para atender interesses comerciais. A União não vai dar dinheiro, quem vai financiar são os Estados." Depois, citou que o Corinthians vai ter o seu estádio.