Lula critica falta de revitalização no São Francisco Ao discursar hoje na primeira etapa da viagem de vistoria das obras de revitalização e integração do Rio São Francisco, em Buritizeiro, município de Minas Gerais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a falta de empenho de ex-governantes brasileiros com o Rio São Francisco. "Essa obra foi pensada em 1847, ainda no tempo em que D. Pedro era o imperador brasileiro. Essa obra, quase 200 anos depois, não conseguiu andar para a frente, porque nós tivemos muitos governantes de duas caras, que prometiam fazer a obra em um Estado e não faziam", disse no discurso. O presidente visitará quatro Estados brasileiros nessa viagem.