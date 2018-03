Lula critica a ''minoria'' que ''torce contra'' ele

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem, em discurso para cerca de 1.300 pessoas no lançamento do Plano Agrícola e Pecuário, que tem uma "minoria" torcendo para que o Brasil tenha inflação só para poder "falar mal do governo". "Vocês acreditam nisso? Eles estão há três anos sem ter o que falar. Tem gente torcendo para ter inflação para ter um discursinho para atacar o governo", destacou, no centro de convenções da Universidade Positivo, em Curitiba. E alertou: "Quem torcer para esse País não dar certo vai simplesmente quebrar a cara e, se não fosse presidente da República, ia dizer quebrar outra coisa." Lula disse que sua convicção tem explicação. "Todo investimento que fizemos para ter infra-estrutura começará a desovar agora", salientou. "Duvido que em algum momento os prefeitos deste Estado, independentemente do partido a que pertençam, tiveram a quantidade de recursos disponibilizados pelo governo federal como têm agora." Ele citou investimentos em ferrovias e portos, além de promessas de exploração do petróleo de pré-sal e aplicação de recursos em siderúrgicas e refinarias. "Eu acredito que meus filhos e netos vão viver em um País muito melhor do que aquele que eu herdei dos meus pais e vocês têm muita responsabilidade com o futuro deste País." A cobrança de responsabilidade de todos foi uma das tônicas do discurso. "O Lula só tem mais dois anos e seis meses de governo", disse o presidente, referindo-se ao seu segundo mandato. "A gente não pode ficar debitando nas costas do governo a responsabilidade por tudo." Ele citou o exemplo do plano agrícola. "Precisamos aprender a construir juntos para que seja uma coisa nossa." O presidente disse que continuará a defender o Brasil no exterior. Na próxima semana, quando estará em Tóquio, no Japão, para participar como convidado do encontro do G8, Lula adiantou que abordará temas que considera preponderantes para a alta dos preços de petróleo e alimentos. "Os bancos que perderam dinheiro na especulação imobiliária estão agora querendo ganhar dinheiro especulando com alimento e petróleo." O evento de ontem em Curitiba reuniu três dos oito candidatos à prefeitura da cidade - Beto Richa (PSDB), Gleisi Hoffmann (PT) e Carlos Augusto Moreira Júnior (PMDB). Na noite anterior, ao chegar na capital do Paraná, o presidente foi o convidado do deputado federal Ratinho Júnior para o jantar preparado, segundo o parlamentar, por seu pai, o apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho. O prato principal do cardápio era rabada. Ao término da solenidade, Lula cumprimentou participantes, mas precisou enfrentar um protesto de funcionários dos Correios que estão em greve.