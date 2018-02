Lula: crise na UE é falta de coragem de governantes

"A crise que está acontecendo na Europa e Estados Unidos, no fundo é por falta de coragem de tomar as decisões políticas e econômicas que precisam ser tomadas", disse, um dia depois da União Europeia (UE) ter anunciado novo socorro à Grécia, no valor de 158 bilhões de euros.

As afirmações foram feitas na manhã de hoje ao radialista Geraldo Freire, no programa Supermanhã, da Radio Jornal do Commercio, no Recife, onde faz uma visita de dois dias. Em entrevista que durou menos de cinco minutos, por telefone, Lula disse estar tranquilo e consciente de que a presidente Dilma Rousseff vai fazer um bom trabalho e que o Brasil está no caminho certo. "Os investimentos estão previstos, os recursos estão prontos para serem aplicados e o Brasil vai se transformar na quinta economia mundial nos próximos anos", disse.