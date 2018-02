Lula: crise na Europa é falta de coragem de governantes

"A Grécia, Espanha e Portugal estão quebrando porque a Alemanha, que tem poder de fazer política monetária na zona do euro, não faz", acrescentou Lula. As afirmações foram feitas durante entrevista por telefone ao programa Super Manhã, da Rádio Jornal do Commercio, no Recife (PE).

Durante cinco minutos, Lula disse também estar tranquilo e consciente de que a presidente Dilma Rousseff vai fazer um bom trabalho e que o Brasil está no caminho certo. "Os investimentos estão previstos, os recursos estão prontos para serem aplicados e o Brasil vai se transformar na quinta economia mundial nos próximos anos".

Nesta manhã, Lula vai receber o título de doutor honoris causa de três universidades públicas - Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade de Pernambuco (UPE). Depois ele participa de um almoço com aliados e deve retornar a São Paulo à tarde.