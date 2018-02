Lula criará por decreto ministério para Mangabeira Unger

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai criar, por decreto, o Ministério Extraordinário da Assuntos Estratégicos, em substituição à Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, para abrigar o acadêmico Roberto Mangabeira Unger, informaram fontes do governo ao Estadão. Veja também: Lula dá 'pito' em senadores que votaram contra governo Lula decide destino de secretaria de Mangabeira Unger Na quarta-feira passada, Mangabeira ficou sem cargo, depois que o plenário do Senado rejeitou medida provisória (MP) que criava a Secretaria de Planejamento de Longo Prazo, na qual ele já havia tomado posse, em julho passado. No Senado, depois de uma rebelião de 12 peemedebistas, o plenário rejeitou também, no mesmo dia, a criação de 660 cargos comissionados. O ministério a ser criado por decreto englobará o Núcleo de Assuntos Estratégicos (NAE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O anúncio da criação do ministério extraordinário foi feito pelo presidente Lula na tarde desta terça-feira, 2, na reunião do grupo de Coordenação Política do governo, no Palácio. No entanto, a decisão de criar, por decreto, o ministério, não resolverá o problema dos outros 660 cargos que eram criados pela mesma medida provisória. "O governo ainda não sabe como resolver o problema e revalidar esses cargos", disse uma fonte ao Estadão. Os estudos técnicos consideram duas possibilidades: a recriação desses cargos por meio de outra MP ou por Projeto de Lei.