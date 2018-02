Lula corrige gafe e diz que governo vai 'preparar' PAC de 2011

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou em relação às declarações que tinha feito pouco antes de que Dilma Rousseff receberia, em 2011, prefeitos e governadores para falar do novo PAC. O governo Lula, do qual Dilma Rousseff é ministra-chefe da Casa Civil, termina em 2010. Dilma não é oficialmente candidata, mas o presidente Lula vem trabalhando para que ela seja sua sucessora nas próximas eleições.

Lula disse, em entrevista coletiva, que o governo tem que preparar o PAC de 2011 no início do ano que vem. Isso permitirá que o novo presidente tenha recursos para o PAC colocados no orçamento quando o mandato começar. Segundo Lula, é importante que os governadores e prefeitos comecem a definir suas propostas para o novo PAC. A ministra Dilma Rousseff estava com Lula hoje pela manhã, acompanhando o presidente na inauguração do Ginásio da Vila Olímpica da Mangueira.