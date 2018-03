Lula convoca reunião com ministros Vanucchi e Jobim

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou os ministros Paulo Vanucchi (Direitos Humanos) e Nelson Jobim (Defesa) para explicarem a troca de insultos e as ameaças de pedidos de demissão, que classificou de "chantagens" contra o governo. A agenda de Jobim previa uma reunião nesta terça-feira, 12, às 11h30 com o presidente, que foi cancelada.

A expectativa era de que nesse encontro fosse discutida a reação dos militares ao Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), que previa a revisão da Lei da Anistia, e que deve ser alterado, segundo o líder do PT na Câmara, Cândido Vaccarezza. Ainda não foi divulgada nova data para o encontro, no qual paticiparia também o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento. Já Vanucchi, que está de férias, aguarda uma convocação formal do presidente Lula o que, segundo sua assessoria, não tinha até a noite da última segunda-feira, 11. A decisão de convocar os ministros foi tomada ontem pelo presidente, depois de avaliar as repercussões em torno do Programa Nacional de Direitos Humanos, que provocou reclamações de todos os lados.

A agenda de hoje do presidente prevê despachos com os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff e das Relações Exteriores, Celso Amorim. Está prevista ainda a sanção do projeto de lei que cria a Universidade Federal de Integração Latino-Americana e a cerimônia de anúncio do Programa Minha Casa Minha Vida para municípios com menos de 50 mil habitantes, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21.

