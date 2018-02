Lula convoca PMDB e pede apoio à reforma tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quarta-feira, 27, apoio do PMDB à reforma tributária, que será encaminhada nesta quinta pelo governo ao Congresso. Segundo uma fonte do PMDB, o pedido foi feito em reunião de Lula com os ministros peemedebistas e líderes do partido no Congresso, que foi marcada de última hora e gerou desconfiança. Veja também: Lula convoca reunião com cúpula do PMDB e gera desconfiança Carga tributária não aumentará com reforma, diz Mantega Reforma tributária precisa de agilidade, dizem empresários Veja os principais pontos da reforma tributária Lula pediu empenho dos ministros do PMDB e das lideranças do partido para que a proposta de reforma tributária possa ser aprovada ainda neste ano. Segundo essa mesma fonte, a questão dos cargos do PMDB nas estatais do sistema Eletrobrás não foi fechada nesta reunião. No encontro, Lula teria dito que o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, vai definir as nomeações nos próximos dias. A discussão em torno dos principais cargos no grupo Eletrobrás se arrasta há mais de um mês. Para a presidência da Eletrobrás, o nome mais cotado é o do ex-presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, indicado pelo grupo político do senador José Sarney.