Lula convoca duas reuniões sobre o PAC 2

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou para esta sexta-feira, 19 duas reuniões para apressar a elaboração da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Logo mais ele vai discutir com um grupo de ministros ações nas áreas de pavimentação e transporte em pequenos municípios e às 15 horas, vai tratar de petróleo, gás e habitação. Devem participar das reuniões os ministros da Casa Civil, Dilma Rousseff; da Fazenda, Guido Mantega; das Cidades, Marcio Fortes; dos Transportes, Alfredo Nascimento e de Minas e Energia, Edison Lobão.

Uma audiência com o vice-presidente José Alencar, que havia sido marcada inicialmente para as 11 horas, ficou para as 18 horas. O PAC 2 será lançado no próximo dia 29 e deve ser o último grande evento público da ministra Dilma, na Casa Civil. Ela deixará o governo para disputar a Presidência da República.