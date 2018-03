Lula convida Pimentel para substituir Múcio em conselho

O presidente Lula convidou na quarta-feira o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel (PT) para comandar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que terá a estrutura reforçada para combater os efeitos da crise financeira. O cargo é atualmente ocupado pelo ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, que, a partir de fevereiro, cuidará somente da articulação política. Lula avisou que nenhuma mudança será feita antes do desfecho da eleição que escolherá os novos presidentes da Câmara e do Senado. "Já estamos com muitos problemas", disse ele, de acordo com um de seus auxiliares, numa referência à disputa entre o PT do senador Tião Viana (AC)e o PMDB de José Sarney (AP) pela direção do Senado. Embora não vá fazer reforma ministerial, Lula estuda a possibilidade de promover pequenas alterações na equipe para acomodar aliados descontentes. Na terça-feira, ele conversou com o ex-prefeito do Recife João Paulo Lima e Silva e com a candidata derrotada do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy. Pediu que ajudassem na preparação do encontro que o governo terá com prefeitos de todo o País, nos dias 10 e 11 de fevereiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.