Lula convida Mares Guia para Relações Institucionais O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou Walfrido Mares Guia como ministro de Relações Institucionais (articulação política do governo), informou nesta sexta-feira o líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves. Mares Guia substituirá o ministro Tarso Genro, que, por sua vez, irá para o lugar de Márcio Thomaz Bastos no Ministério da Justiça. Henrique Eduardo Alves deu a informação ao sair de reunião do presidente Lula com os líderes dos partidos da base aliada, no Palácio do Planalto. O deputado disse também que, para o lugar de Walfrido Mares Guia, "já havia sido acertado" que seria nomeada a ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy (PT). O líder do governo na Câmara, deputado José Múcio Monteiro (PTB-PE), que participou do encontro, também informou que Lula já definiu que Mares Guia será o articulador político do governo. "É um ministro que discute com todos os partidos. Todos vão ganhar", afirmou José Múcio. Múcio Monteiro acrescentou que todos os partidos foram atendidos com a reforma, que está caminhando para o fim. A uma pergunta se o PT teria saído derrotado da reforma, Múcio respondeu: "Não. Saíram todos vitoriosos. Ele (Mares Guia) servirá a todos os partidos." Eduardo Alves disse que nomeação do deputado Odílio Balbinotti (PMDB-PR) para o Ministério da Agricultura será adiada alguns dias, mas insistiu que o parlamentar esta "convidado" para ocupar a pasta. "Vamos aguardar para ver o que é mais coerente: as denúncias contra ele ou as suas explicações. Vamos dar um tempo", disse Henrique Alves, sem precisar que tempo seria este. Ele ressaltou que Balbinotti continua sendo a indicação do partido para a pasta. Este texto foi alterado às 18h19.