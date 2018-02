Lula conversará com PT e PMDB sobre CPI, diz Múcio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende conversar ainda nesta semana com o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP) e com os líderes do PT e do PMDB na Casa, Aloizio Mercadante e Renan Calheiros, para saber como ficará a composição da CPI da Petrobras. Segundo o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, o assunto foi discutido na reunião de coordenação, hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). "O presidente (Lula) vai conversar com os dois (líderes) não para colocar panos quentes. É para obter informações e saber a estratégia deles na condução dos trabalhos. Falta apenas adequar a data, em função da quantidade de senadores que quiserem participar dessa comissão, considerada muito importante", afirmou.