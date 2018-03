Lula contesta críticos do inchaço da máquina pública

Lula salientou que 400 agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram inauguradas recentemente e que 320 estão em construção. O presidente alegou que haverá necessidade de contratar mais pessoas para o atendimento nessas novas unidades. "Computador é ótimo, mas não fala bom dia para as pessoas", disse.

Segundo ele, graças à modernização da Previdência e à contratação de profissionais é que houve celeridade nos processos de aposentadoria e perícia médica do INSS. "Esse Pimentel (José Pimentel, ministro da Previdência que deixa o cargo hoje) conseguiu mexer com uma coisa séria: nunca mais vimos manchete de jornal falando da fila do INSS", comentou o presidente, durante cerimônia de posse dos novos chefes dos ministérios.

Lula citou trabalhos desempenhados por Pimentel à frente da pasta e lembrou que, quando ele assumiu o cargo, recomendado pelo ex-ministro Luiz Marinho, indicou que ficaria até o final do governo. "Agora, ele vem dizer que as bases o estão chamando."

De qualquer forma, Lula contou que está feliz com o trabalho de Pimentel, já que o agora ex-titular da Previdência havia dado a garantia de que, a partir "de tal data", todos os trabalhadores com carteira assinada não precisariam mais apresentar documentos ao INSS para se aposentar, porque o governo passaria a comunicar as pessoas habilitadas para a aposentadoria em suas casas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além disso, Lula ressaltou que, quando há necessidade do potencial aposentado ir até o INSS, em meia hora ele consegue resolver sua situação. "Quero agradecer, Pimentel, a revolução que você fez na Previdência", disse.