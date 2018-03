Lula contém liderança de Chávez na América do Sul, diz jornal

Uma reportagem do jornal International Herald Tribune afirma nesta quinta-feira que o pragmatismo político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na América do Sul tem contido as aspirações de liderança regional do colega venezuelano Hugo Chávez. No texto, intitulado "Lula supera Chávez na região: Pragmatismo de Lula eleva o perfil do Brasil", os repórteres do jornal tentam mostrar uma relação "mais complexa" do que os gestos de amizade entre os dois presidentes, descritos como "às vezes parceiros, às vezes rivais". "Na luta pela tocha da liderança na América Latina, Lula tem superado Chávez em quase todos os confrontos", afirma o IHT. "Ao fazê-lo, o presidente brasileiro tem enfraquecido os esforços do venezuelano para usar sua riqueza petroleira para ganhar influência ampla na região." O artigo afirma que o Brasil tem conseguido projetar sua força econômica e política em países tão distintos quanto a socialista Cuba, parceira estratégica da Venezuela, e a rival Colômbia, mais próxima dos Estados Unidos. Mesmo em nações onde Chávez e Lula aparecem com interesses conflitantes - como a Bolívia -, o presidente brasileiro tem procurado "elevar a estatura" do Brasil através de ajuda e cooperação econômica, diz o jornal. "Em vez de confrontar Chávez publicamente, mesmo quando ele ameaça com a nacionalização os interesses brasileiros na Venezuela, Lula se desfaz em elogios", afirma o diário. "O Brasil tem elogiado publicamente os esforços de Chávez de unir a América do Sul, ao mesmo tempo em que reforça sutilmente as instituições que atuam na fiscalização em projetos ambiciosos apoiados pela Venezuela, como o gasoduto do sul e o Banco do Sul." Como conseqüência, diz a reportagem, a dinâmica econômica da região nunca se inclinou tanto para o Brasil, ao passo que a tentativa venezuelana de unir os países tem se limitado aos poucos membros que compõem a Alba, Alternativa Bolivariana para as Américas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.