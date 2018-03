Lula consultará sucessor sobre reajuste do Judiciário O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer consultar o próximo presidente eleito a respeito do reajuste das carreiras do Judiciário, que custará R$ 6,4 bilhões aos cofres públicos. Por isso, ele propôs adiar a decisão sobre os aumentos para depois das eleições.