Lula considera positivos resultados obtidos após conversas O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, após uma reunião de coordenação política realizada nesta segunda-feira, que considera positivos os resultados obtidos por meio de seus recentes contatos políticos. Na semana passada, Lula reuniu-se com os governadores que declararam apoio ao seu segundo mandato. De acordo com fontes do Planalto, o presidente pretende encerrar os contatos políticos até o início da próxima semana, reunindo-se com PV, PDT, PL, PP e PRB, além dos governistas PCdoB e PSB. Nesta manhã, Lula reuniu-se com ministros e auxiliares da área econômica para discutir a adoção de medidas de incentivo ao desenvolvimento da economia. Participaram do encontro o vice-presidente, José Alencar, e os ministros da Fazenda, Guido Mantega, das Relações Institucionais, Tarso Genro, da Secretaria-Geral, Luiz Dulci, da Justiça, Márcio Thomaz Bastos e da Casa Civil, Dilma Rousseff.