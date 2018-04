Lula considera positiva renúncia de Moreira a cargo na Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como positiva a decisão do deputado federal Edmar Moreira (DEM-MG) de renunciar aos cargos de 2º vice-presidente da Mesa Diretora e de corregedor da Câmara. O parlamentar pediu afastamento depois de denúncia de que não teria declarado ao Imposto de Renda um castelo no valor de R$ 25 milhões, localizado no interior de Minas Gerais. Veja também: Deputado dono de castelo se rende a pressão e renuncia a cargos Perfil: Quem é Edmar Moreira, dono do castelo Enquete: você fiscaliza os políticos em quem votou? Todas as notícias sobre o caso Edmar Moreira Veja quem são os membros da Mesa Diretora da Câmara Fac-símile: 'Estado' publica matéria sobre o caso em 1993 A sucessão dos presidentes do Senado Blog: acompanhe os principais momentos das eleições na Câmara e no Senado "O presidente achou que foi bom para ele (deputado) e para a Casa", disse o ministro de Relações Institucionais, José Múcio, que relatou o comentário feito por Lula na reunião de coordenação política. Edmar Moreira é também acusado de ter dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sobre a renúncia, Múcio disse que o deputado tomou a decisão a pedido da família e negou que o governo tenha interferido na eleição do deputado para a Mesa. O deputado Vic Pires (PA) era o indicado oficial do DEM ao cargo de 2º vice-presidente e corregedor. Mas Edmar Moreira apresentou candidatura avulsa e ganhou a eleição. "Posso assegurar que não interferimos nisso", afirmou Múcio, acrescentando que Moreira venceu "por ser um parlamentar querido". O ministro referiu-se ao parlamentar como amigo e disse que tentará conversar com ele ainda hoje. Com a renúncia, o DEM deve se reunir na terça-feira para decidir se mantém a indicação de Vic Pires para o cargo.