Lula conhece nesta sexta plano de recuperação de estradas O Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos, apresentará nesta sexta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sede do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), o programa de recuperação da sinalização de rodovias federais que será iniciado no próximo dia 17. Conforme a Agência Estado noticiou nesta quinta-feira, o DNIT pretende restaurar a sinalização de cerca de 48 mil quilômetros de rodovias federais. Batizado de Pró-Sinal, o programa deverá custar, ao todo, cerca de R$ 275,3 milhões. Serão realizadas benfeitorias tanto na sinalização vertical (placas) quanto horizontal, como é caso das faixas pintadas nas pistas. Lula também ouvirá de passos e dos técnicos do DNIT um balanço das obras da operação tapa-buraco, iniciada em janeiro passado. Conforme está previsto no cronograma do DNIT, a maior parte dos contratos da polêmica operação de recuperação de pistas se encerra no próximo domingo, dia 9. Até o dia 29 do mês passado, 78,3% das obras foram concluídos, o que significa que, da extensão total prevista de 26 mil quilômetros, foram concluídos os reparos em cerca de 20,3 mil quilômetros. O DNIT tem dito, entretanto, que algumas obras da operação tapa-buracos demoraram mais tempo para serem iniciadas, por conta das chuvas no começo do ano, e que, portanto, continuarão após o prazo de 9 julho. Segundo o DNIT, o presidente Lula também será informado hoje sobre um plano diretor que está sendo elaborado para aperfeiçoar o sistema de pesagem dos caminhões nas rodovias federais.