Lula confirma que vai sancionar licença-maternidade de 6 meses O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quarta-feira que vai sancionar a ampliação da licença-maternidade para seis meses. Segundo Lula, a mudança não afetará um grande número de empresas e portanto não prejudicará a economia brasileira. "A lei está lá e vou sancionar ela. Não sei quem foi que disse que eu ia vetar. Eu estou achando muito engraçado a capacidade de adivinhação das coisas que eu não digo", disse Lula a jornalistas após lançar o primeiro terminal de gás natural liquefeito do país no porto de Pecém. Lula afirmou que a mudança vai afetar por volta de 200 grandes empresas. Além disso, os recursos serão repartidos com municípios e Estados. "Penso que a gente investir para cuidar das mulheres pós-parto vai ficar mais barato do que das crianças, que por falta do cuidado da mãe, ficam doentes no hospital." (Reportagem de Denise Luna)