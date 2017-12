Lula confirma que só trata de ministério em dezembro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta segunda-feira, na reunião com os ministros da Coordenação Política, no Palácio do Planalto, que não vai antecipar a nomeação de novos ministros. De acordo com informação de participantes da reunião à Agência Estado, Lula disse que só em dezembro, provavelmente na segunda metade do mês, começará a tratar da reorganização do ministério com vista ao segundo mandato. Por conta da crise surgida entre setores do governo e da área militar durante a operação-padrão dos controladores de vôo, a tendência de Lula é a de não promover nenhuma mudança na Aeronáutica e manter no cargo o comandante desta área, brigadeiro Luiz Carlos Bueno. Segundo relato feito à Agência Estado por participantes da reunião desta segunda-feira, Lula considera que se está normalizando a situação no setor com as medidas adotadas para melhorar o serviço de controle do tráfego aéreo e que não há motivos para fazer mudanças. A afirmação do presidente serviria para desfazer os insistentes rumores de que o brigadeiro Bueno poderia ser afastado. A decisão do presidente de não promover alterações foi apresentada, segundo as fontes da Agência Estado, também ao ministro da Defesa, Waldir Pires, num encontro que os dois tiveram nesta segunda.