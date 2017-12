Lula confirma presença no Troféu Mesa Redonda A direção da TV Gazeta se reúne nesta segunda-feira com o cerimonial da Presidência da República para reorganizar todo o esquema que cercará a realização do Troféu Mesa Redonda. Os planos serão refeitos em razão da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que confirmou sua ida na última sexta-feira à sede da Avenida Paulista. Corintiano, Lula terá a chance de encontrar por lá o técnico Emerson Leão. Além dele, também são aguardados os técnicos Muricy Ramalho, Wanderley Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari. A premiação vai ao ar no domingo