Lula confirma Marcio Fortes nas Cidades, diz Negromonte O líder do PP na Câmara, deputado Mario Negromonte, disse nesta terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a permanência do ministro Márcio Fortes no Ministério das Cidades. "O Ministério das Cidades é nosso", disse Negromonte ao sair de uma reunião com o presidente Lula. Segundo o deputado, Lula teria dito que está satisfeito com a atuação de Márcio Fortes. "O Ministério vocês já têm", teria afirmado o presidente. Na entrevista, o líder avaliou que o partido poderá ampliar o espaço no governo com outro ministério ou com o comando de outros órgãos. Disse que isso só será definido pelo presidente Lula após o Carnaval. Esse Ministério que o PP reivindica poderia ser, segundo ele, o da Agricultura, atualmente ocupado por Luis Carlos Guedes Pinto, um técnico ligado ao PT. Ao ser questionado se, na reunião, o presidente teria mencionado o nome de Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, uma das cotadas para assumir o Ministério das Cidades, Mario Negromonte respondeu: "Não sei disso. Não sei nem a pretensão da Marta Suplicy. Acho que ela vai ser candidata a prefeita. Só sei que o Mário fortes continua ministro", afirmou. Mario Negromonte disse ainda que o presidente Lula deixou claro que o Ministério das Cidades é do PP . "E o PP vai manter o Márcio Fortes nas Cidades". Educação Lula disse que pretende dar prioridade à educação no segundo mandato. Lula avalia, conforme relato do Negromonte, que o País precisa resgatar uma dívida social com seus jovens. "A gente não pode deixar a juventude na mão da polícia", afirmou o presidente, segundo o líder. Lula, que durante conversas ao longo do dia fez comentários sobre o assassinato do menino João Hélio Fernandes, que foi arrastado com metade do corpo para fora do carro, avaliou que o problema da criminalidade deve ser enfrentado com medidas na área social. Citou, por exemplo, o problema da falta de moradia nas grandes cidades. "Um sujeito que mora num barraco três por três fica aliviado quando sai para a rua. A rua é a casa dele", disse Lula, de acordo com Negromonte.