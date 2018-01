Lula confirma Mangabeira Unger para ministério O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta terça-feira ao PRB a nomeação do professor Roberto Mangabeira Unger, para o cargo de ministro da Secretaria de Ações a Longo Prazo. Unger é um dos fundadores do PRB e o presidente fez questão de comunicar a indicação do filósofo ao partido. A posse, segundo o senador Marcelo Crivella (PR-RJ) deve ser na próxima semana. Sobre as críticas que Unger fez ao governo ao longo da crise do mensalão, Crivella disse que esse é um assunto superado. "Mangabeira, como grande parcela da população brasileira, mudou de idéia e concluiu que o presidente não teve nada a ver com a crise", afirmou. Questionado se não haveria nenhum constrangimento o senador disse que "o constrangimento é de quem não sabe voltar atrás". "As pessoas tem opinião e podem mudá-la". Em artigo publicado em novembro de 2005, Mangabeira Unger defendeu o impeachment do presidente Lula. Para Unger, na época, o governo Lula era o "mais corrupto de nossa história nacional". Escreveu ainda, na época, que o presidente era "avesso ao trabalho e ao estudo".