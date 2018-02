Lula confirma Luís Adams como advogado-geral da União

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta quinta-feira, 22, o convite ao procurador-geral da Fazenda, Luís Inácio Lucena Adams, para que ele ocupe o cargo de advogado-geral da União. Segundo a assessoria da presidência, Adams toma posse no novo cargo na sexta-feira, 23, no Palácio do Itamaraty, em horário ainda a ser divulgado.

Adams reuniu-se com o presidente no Palácio da Alvorada.

Depois da reunião, Adams foi à AGU encontrar-se com José Antonio Dias Toffoli, que deixa o cargo para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF).

Adams era o mais cotado para assumir o cargo, desde que Toffoli foi indicado para o STF.