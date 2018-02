Lula confirma Lobão para o ministério de Minas e Energia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou na quarta-feira que o senador maranhense Edison Lobão (PMDB) é o novo ministro das Minas e Energia. Lobão, que anunciou sua própria nomeação aos jornalistas ao lado do ministro das Relações Institucionais, José Mucio Monteiro, foi indicado pelo PMDB, que desejava reaver a pasta desde que Silas Rondeau deixou o ministério em maio de 2007, acusado de ter recebido propina da construtora Gautama, envolvida na Operação Navalha comandada pela Polícia Federal. Nesse período, a pasta foi ocupada interinamente por Nelson Hubner, um técnico do ministério que trabalhara na gestão de Dilma Rousseff e Silas Rondeau. Sem conhecimento do setor, Lobão terá o desafio de administrar uma possível crise de abastecimento de energia devido à falta de chuvas, que compromete o nível dos reservatórios. (Texto de Mair Pena Neto)