Lula confirma deputado Edson Santos na pasta da Igualdade Racial O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta quinta-feira que o deputado federal Edson Santos (PT-RJ) será o novo ministro da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Edson Santos substitui Matilde Ribeiro, que deixou o cargo em 1o de fevereiro, após assumir o erro pelo uso irregular do cartão corporativo do governo. Lula e Edson Santos se encontraram na manhã desta quinta-feira, quando o presidente fez o convite formal. A posse do novo ministro, indicado pelo PT do Rio de Janeiro, será na próxima quarta-feira, informou o Palácio do Planalto. Edson Santos é ligado no Rio de Janeiro ao grupo político da ex-ministra Benedita da Silva.