Lula confirma Alencar na chapa para vice Embora não tenha anunciado formalmente a sua candidatura à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de confirmar, em Chapecó (SC) que o vice-presidente José Alencar é o seu candidato a vice na chapa que disputará em outubro. Lula disse que aprendeu com o futebol que em time que está ganhando não se mexe. Ao ser perguntado se já teria conversado com Alencar sobre o assunto, Lula disse que nem precisava, porque Alencar já é vice dele, "um grande empresário e grande companheiro". Lula deu uma rápida entrevista, depois de participar, em Chapecó, da cerimônia de entrega simbólica do programa de Habitação Rural Linha Caravaggio. Reportagem publicada na edição de hoje do Estado apurou que o convite de Lula a Alencar foi feito ontem, horas depois do desabafo do vice, que se sentiu desprestigiado pelo presidente. Segundo a reportagem, Lula chamou Alencar para um tête-à-tête. "Que é isso, Zé? Você é e vai ser meu vice", insistiu. Depois, comunicou a escolha ao presidente do PSB, deputado Eduardo Campos (PE). Candidato ao governo de Pernambuco, Campos assistiu ao jogo entre Brasil e Japão ao lado de Lula, no Palácio da Alvorada, junto com o ex-ministro Ciro Gomes, do PSB, o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), e vários ministros. Campos e Ciro chegaram a ser cotados para vice de Lula por auxiliares palacianos, mas o presidente nunca oficializou o convite. Não queria magoar Alencar, um empresário de Minas, o segundo maior colégio eleitoral. Mais: acha que, machucado, ele poderia provocar aborrecimentos.