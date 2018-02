Lula concede crédito a Cuba e se encontra com Fidel O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na terça-feira com o convalescente líder cubano Fidel Castro, afastado do poder desde que ficou doente, há mais de 17 meses. "O encontro está ocorrendo agora", disse um porta-voz da chancelaria brasileira que acompanha Lula em sua visita de menos de 24 horas a Cuba. Castro, de 81 anos, não aparece em público desde julho de 2006, quando transferiu o poder a seu irmão Raul após uma crise intestinal que o deixou à beira da morte. Em declarações feitas mais cedo a jornalistas, Lula disse pertencer a uma geração que "admirava a revolução cubana", segundo a fonte do Itamaraty. Lula reforçou na terça-feira suas relações com Cuba ao conceder créditos comerciais e firmar acordos petrolíferos que buscam, segundo analistas, posicionar o Brasil diante de uma possível abertura econômica na ilha de governo comunista. Foi Raul Castro quem recebeu Lula no Palácio da Revolução, vestindo paletó azul escuro no lugar de seu uniforme de general. Ali supervisionaram a assinatura de protocolos nos quais o Brasil oferece, entre outras coisas, aumentar linhas de crédito comercial, buscar petróleo em águas profundas cubanas do Golfo do México e construir estradas na ilha. Segundo diplomatas brasileiros, Lula está disposto a elevar até 1 bilhão de dólares as linhas de crédito oferecidas a Cuba, imersa em um processo de renovação de sua infra-estrutura. PETRÓLEO, NÍQUEL E INTERFERON O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, que acompanha a visita de Lula, assinou um protocolo sobre exploração de águas cubanas do Golfo do México e também para a produção de lubrificantes. A Petrobras, uma das líderes mundiais na exploração em águas profundas, investiu entre 1998 e 2001 uns 16 milhões de dólares no estudo de vários blocos cubanos, mas ao final não se comprometeu. Gabrielli disse, porém, que a Petrobras ainda não manifestou interesse por nenhum dos 35 blocos cubanos disponíveis. "No momento estamos terminando a aquisição de dados sísmicos e discutindo os dados", disse a jornalistas. Os acordos assinados terça-feira incluem créditos brasileiros para exportar alimentos a Cuba e ampliar uma fábrica de níquel. O Brasil estuda novas linhas de financiamento para áreas como a construção de estradas, hotelaria, biotecnologia e indústria açucareira. Um acordo concreto que saiu da visita de Lula foi a licença para a Fundação Oswaldo Cruz produzir o medicamento Interferon Alfa 2B para a pesquisa em medicina tropical. Cuba é um dos seis países do mundo que produzem o Interferon. (Reportagem adicional de Anthony Boadle em Havana)