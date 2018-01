Lula compara Petrobras a Ronaldinho Gaúcho Um dia depois da estréia da seleção brasileira na Copa, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez menção ao futebol em discurso realizado hoje no lançamento da pedra fundamental do Centro de Inteligência de São Gonçalo, que vai formar profissionais para atuar no Complexo Petroquímico da Petrobras a ser instalado na região. "A Petrobras é o filho que todos gostaríamos de ter. A Petrobras é o Ronaldinho da indústria brasileira", afirmou, referindo-se a Ronaldinho Gaúcho, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005. "Este pólo petroquímico já havia sido prometido ao Rio, mas por ´n´ motivos não saiu. Como no futebol, não vamos chorar os gols que não marcamos ontem e sim pensar nos gols que marcaremos no domingo", disse Lula para uma platéia de quatro mil pessoas que se aglomerou no Ginásio Esportivo de São Gonçalo para ver o primeiro presidente da visitar a cidade. Durante o evento, Lula viveu momentos de popstar, tendo que dar autógrafos em posters com sua fotografia estampada ou mesmo em camisetas e bonés atirados no palanque durante o evento. "Tem um tipo de gente que não quer que o País dê certo, que trabalha contra o Brasil. Mas eles não esperavam que eu tivesse uma coisa especial que Deus me deu, que é minha relação direta com o povo brasileiro", afirmou,aplaudido pelo público, afirmou, mandando recado aos seus adversários. O presidente destacou ainda sua imparcialidade política, lembrando que a inauguração de hoje era o melhor exemplo disso, já que a prefeita de São Gonçalo é do PFL. "Eu nunca falei mal de um prefeito, de um governador, de um deputado. Para mim não importa de que partido é o prefeito, para que time ele torce ou de que religião ele é. O melhor exemplo é estar aqui hoje, mesmo sendo a prefeita do PFL", afirmou. Para Lula, a Petrobras deverá ser exportadora de matéria-prima para a indústria petroquímica, principalmente de produtos que hoje importa, como a nafta.