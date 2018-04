Lula compara investimentos de seu governo aos da era Geisel

Em discurso no qual voltou a exaltar o republicanismo dos gastos de seu governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou nesta sexta-feira, 12, os investimentos da gestão atual ao do governo militar de Ernesto Geisel (1974-79), e anunciou que a segunda edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) será lançada no dia 26 de março. No mesmo mês, comunicou, o governo também vai lançar a ferrovia Leste-Oeste. Segundo Lula, a alocação das verbas é decidida sem privilegiar partidos ou alianças políticas.

Ao falar na cerimônia de inauguração da barragem do Ribeirão João Leite, em Goiânia, Lula fez um balanço das obras já executadas pelo seu governo, e ressaltou a importância da interligação do País por ferrovias para a redução dos custos.

Lula disse que depois dele, só o governo Geisel investiu mais em infraestrutura no País. A diferença, segundo o presidente, é que o governo Geisel endividou o Brasil. Hoje, ainda de acordo com Lula, o Brasil empresta para o Fundo Monetário Internacional, trouxe de volta as empresas que deixaram o País em busca de investimentos e reaparelhou a engenharia do Exército, que tem assumido obras importantes.

O presidente voltou a afirmar que não privilegia partidos na liberação de recursos para estados e municípios. "Governar o País não é governar para um grupo e amigos", disse. Como exemplo, citou a compra da Nossa Caixa pelo Banco do Brasil.

Segundo o presidente, apesar das críticas de aliados, ele optou pela compra da instituição porque queria transformar o Banco do Brasil no maior banco do País, e porque queria resolver também o problema de crédito.

"Ao invés de privatizar os bancos, nós os compramos pelo Banco do Brasil. Quem é que salvou o crédito nessa crise? Foi o Banco do Brasil, foram os bancos públicos. Se não fossem os bancos públicos, a gente tinha levado o País a uma crise tão grave quanto nos Estados Unidos e nos países da Europa", afirmou.

Com informações de Tânia Monteiro, da Agência Estado