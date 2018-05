Lula comemora 'vaquinha' feita por sindicalistas

"Ótimo, porque não tenho salário pra pagar esta porra", teria dito Lula ao presidente da CGTB, Antonio Neto, ao fim de sua participação na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no Itamaraty, ao saber que o dinheiro está à disposição dele e do partido.

A multa foi aplicada por discurso durante a inauguração da sede do Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo, no dia 21 de janeiro de 2010. "Avisamos ao presidente e estamos também comunicando ao Dutra (presidente do PT, José Eduardo Dutra) que já estamos com dinheiro arrecado em vaquinha para pagar a multa. Vamos fazer uma solenidade para entregar o cheque administrativo a ele para quitar essa dívida", disse Neto, que relatou o palavrão supostamente dito por Lula. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.