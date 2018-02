Lula comemora primeiro óleo do pré-sal na próxima semana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa terça-feira, em Vitória, da cerimônia de extração do primeiro óleo do pré-sal, faixa que vai do Espírito Santo a Santa Catarina e que pode conter bilhões de barris de petróleo. O primeiro óleo vai ser extraído do campo de Jubarte, na bacia de Campos, que apesar de estar na camada pré-sal se encontra em águas rasas. As descobertas mais promissoras estão na bacia de Santos, em águas ultraprofundas, onde a Petrobras estimou uma reserva de 5 bilhões a 8 bilhões de barris só no campo de Tupi. A seguir, os principais eventos da semana. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula visita a plataforma P-34, no campo de Jubarte, e participa em Vitória da cerimônia de extração do primeiro óleo do pré-sal. -- O chanceler Celso Amorim faz palestra de abertura dos 10 anos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. QUARTA-FEIRA -- Começa no BNDES o Fórum Especial com o tema "Como ser o melhor dos BRICs", com presença dos ministros Paulo Bernardo (Planejamento) e Celso Amorim (Relações Exteriores) e dos governadores José Serra (São Paulo) e Paulo Hartung (Espírito Santo). QUINTA-FEIRA -- Os ministros Ministro Miguel Jorge (Desenvolvimento e Comércio Exterior), Tarso Genro (Justiça), José Múcio (Relações Institucionais) e Geddel Vieira Lima (Integração Nacional) participam do Fórum Especial. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula vai a Recife para lançar prêmio de boas práticas de segurança alimentar. DOMINGO -- Cerimônia do Dia da Independência, em Brasília, com a presença da presidente da Argentina Cristina Kirchner (Reportagem de Mair Pena Neto; Edição de Alexandre Caverni)