Lula comemora pentacampeonato do Corinthians

SÃO PAULO - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o time corintiano pela conquista do pentacampeonato nacional. Depois do jogo, Lula, em nota, manifestou alegria pelo título.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou a última rodada do Campeonato Brasileiro com a família, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

O ex-presidente, que passa por tratamento para curar um câncer, tirou foto com a camisa do time em companhia de sua mulher, Marisa. Na mesma nota, Lula lamentou a morte do jogador Sócrates, que esteve junto de Lula em momentos marcantes do movimento pela redemocratização do País, como na campanha das Diretas Já.

Leia a íntegra da nota:

'Parabéns a toda grande nação corintiana ? jogadores, comissão técnica, dirigentes e torcedores ? pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2011.

O espírito de superação e comprometimento que tiveram ao longo de toda a competição são a prova que vocês são merecedores do título.

Esse título também é uma homenagem ao Dr. Sócrates. Ele fará muita falta. A contribuição de Sócrates para o futebol brasileiro e para o Corinthians jamais será esquecida'.