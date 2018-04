Lula começará sessões de radioterapia dia 4 de janeiro

SÃO PAULO - Passadas as festas de fim de ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começará na próxima quarta-feira, 4, uma nova etapa do tratamento contra o câncer na laringe. Nesse dia, a expectativa é de que Lula volte ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para começar as sessões de radioterapia, que devem durar de seis a sete semanas.

Após o sucesso do tratamento quimioterápico, que conseguiu reduzir em 75% o tamanho original do tumor de três centímetros de diâmetro na laringe, a equipe médica decidiu manter o cronograma do tratamento, previsto para terminar em fevereiro. Segundo os médicos, o ex-presidente poderá retornar as suas atividades políticas em março de 2012, dependendo de sua recuperação.

Lula está com a família em seu sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, onde descansa. Na semana passada, ele teve um breve encontro com a presidente Dilma Rousseff, em São Paulo.