Lula começa segunda sessão de quimioterapia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou às 8h25 desta segunda-feira, 21, ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para dar início ao segundo ciclo de quimioterapia no combate a um câncer na laringe, diagnosticado em outubro. Lula entrou no hospital acompanhado da mulher, Marisa Letícia, e não falou com a imprensa. A perspectiva é de que o ex-presidente passe a noite internado e receba alta nesta terça-feira à tarde, quando deverá voltar ao seu apartamento em São Bernardo do Campo (SP).

Em casa, Lula continuará a receber medicamentos quimioterápicos até o próximo fim de semana, por meio de uma bomba de infusão ligada a um cateter inserido sob a pele no ombro direito. A expectativa da equipe médica que trata do ex-presidente é de que, a partir de janeiro, ele inicie sessões de radioterapia. O tratamento contra o câncer deverá ser finalizado apenas em fevereiro de 2012.

Lula recebeu na sexta-feira, 18, em seu apartamento, a visita do técnico da Seleção Brasileira de futebol, Mano Menezes, que o presenteou com uma camisa oficial com uma mensagem de apoio. "Força, eterno presidente Lula. Contamos com você em 2014."

Na quarta-feira, 16, o ex-presidente antecipou-se aos efeitos colaterais da quimioterapia e cortou o cabelo e a barba - "marca registrada" da sua trajetória política -, deixando apenas o bigode. O petista encarou com bom humor, segundo amigos e familiares, o fato de ter raspado o cabelo e a barba e tem se comparado à imagem de Frei Chico, um irmão mais velho. Foi Frei Chico quem levou Lula para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, em 1966.

No dia 14 de novembro, mesmo em tratamento médico, o ex-presidente gravou participação no programa partidário do PT, que será veiculado em cadeia nacional em dezembro.