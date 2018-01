Lula começa por Minas Gerais tour pelo País

BELO HORIZONTE - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou na quinta-feira, 27, a série de viagens que, conforme anunciou em maio, vai fazer pelo País. O começo do tour foi por Montes Claros, na região Norte de Minas Gerais, onde afirmou, em entrevista à Rádio Itatiaia, que, se necessário, disputará novamente a Presidência da República.

Nesta sexta-feira, 28, Lula participa de ato conjunto da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e União Estadual dos Estudantes (UEE) em Belo Horizonte. O mote utilizado para o giro pelo Brasil foi a educação, cujo plano nacional, conforme o ex-presidente, será discutido durante as viagens.

As viagens acontecem no momento em que o governo do PT registra elevado índice de rejeição, e está sob fogo cerrado da oposição por conta dos desdobramentos da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que colocou na prisão integrantes do alto escalão da Petrobras e integrantes do partido, como o ex-ministro José Dirceu.

O ex-presidente disse ter escolhido Montes Claros para o início das visitas pela "relação com a região". "Comecei a campanha da Dilma e do Josué por aqui, em agosto do ano passado", disse, referindo-se às campanhas pela reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT) ao Planalto do Planalto, e do filho de José Alencar, Josué Alencar, ao Senado. "Minha relação com Minas é muito forte, muito antiga". Minas é o Estado natal do senador Aécio Neves, candidato tucano derrotado em segundo turno nas eleições de 2014.