Lula: com Obama, EUA devem mudar relações com AL Na gestão Barack Obama os Estados Unidos devem mudar sua política para os países da América Latina, espera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele avaliou hoje, no programa Café com o Presidente, que durante muitos anos os EUA tiveram uma política "equivocada" para a região. Mas, acredita Lula, o presidente norte-americano eleito tem uma visão mais democrática e desenvolvimentista, o que pode ajudar os países periféricos, sobretudo da América Central e do Caribe. A expectativa de Lula sobre a relação Brasil-EUA é de que ela seja "aprimorada" com a posse de Obama, que ocorre amanhã. "Os Estados Unidos são o país mais importante do mundo, o Brasil é o país mais importante da América Latina", justificou. Lula também espera maior flexibilidade dos EUA em relação à questão ambiental. E voltou a destacar o potencial dos dois países na produção de combustíveis a partir de matrizes energéticas limpas, como o milho e a cana-de-açúcar. "Aí há um espaço de fertilidade extraordinário para que o Brasil possa aprofundar esse tema com os Estados Unidos." Cuba O presidente brasileiro reiterou ainda que não vê explicação política para a manutenção do embargo a Cuba. "É importante que isso seja desobstruído para que Cuba possa ter uma vida normal como todos os países, tendo relações com todos os outros países", disse. Por isso, Lula afirmou ser importante que Obama "faça um sinal para Cuba". Para o presidente do Brasil, os principais desafios a serem enfrentados pelo novo presidente norte-americano são a crise financeira internacional, as negociações da Rodada Doha e os conflitos no Oriente Médio.