Lula coloca avião da FAB para trasladar corpo de ACM

O Palácio do Planalto disponibilizou um avião da FAB para o translado do corpo do senador Antônio Carlos Magalhães de São Paulo para Salvador, onde será enterrado neste sábado, 21, às 17 horas no cemitério Campo Santo. O velório será no Palácio da Aclamação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou condolências à família de Antônio Carlos Magalhães. O presidente não irá comparecer aos funerais. Segundos fontes, ele será representado por um de seus ministros, ainda não definido pelo Planalto. O ministro de Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia, foi para São Paulo para prestar solidariedade à família. Em março, Lula visitou Antônio Carlos no Incor, em São Paulo.