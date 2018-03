Lula coloca agenda a serviço da campanha de Dilma Na reta final antes da despedida da ministra da casa Civil, Dilma Rousseff, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai dedicar boa parte do seu tempo a ajudar na campanha da sua candidata à sucessão no Planalto. Dos cinco dias úteis desta semana, Lula estará três deles com Dilma a tiracolo pelo País e nos outros dois se dedicará às discussões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2. Lula quer lançar a segunda etapa do PAC no dia 29, cinco dias antes da data-limite para a saída de Dilma do cargo.