Lula cobra volta do delegado Protógenes ao caso Dantas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 16, que pediu ao ministro da Justiça,Tarso Genro, que acerte com a Polícia Federal a volta do delegado Protógenes Queiroz ao comando das investigações da Operação Satiagraha. Em entrevista no Palácio do Planalto, Lula classificou de "insinuações" e "mentiras" versões de que o afastamento de Protógenes, anunciado na terça-feira, teve razões políticas. "Já falei com o ministro Tarso Genro para conversar com a Polícia Federal porque esse delegado tem que ficar no caso", disse o presidente. "Moralmente, esse cidadão tem de ficar no caso até terminar esse relatório e entregar ao Ministério Público, a não ser que ele não queira", afirmou. Queiroz e mais dois delegados que estiveram à frente da operação vão deixar o caso na sexta-feira. A direção da PF afirmou que a saída de Queiroz se deve à necessidade de fazer um curso de especialização, exigido para promover delegados com 10 anos de profissão. Mais cedo, a PF anunciou o delegado Ricardo Saad, como novo titular da operação Satiagraha. Um repórter observou que, o ministro Tarso disse que o relatório estava 99,9% concluído. Lula respondeu que não estava terminado e que "esse cidadão" não pode dar vazão a insinuações. "Ele não pode, se bem que ganhou na Justiça liminar para fazer o curso. Depois de fazer todas as coisas que tinham que ser feitas no processo e, na hora de finalizar o relatório, esse cidadão diz: eu vou embora fazer meu curso e ainda dá vazões para insinuações de que ele foi tirado", criticou Lula. O presidente reclamou ainda da cobertura do caso e disse que "quem contou essa mentira referindo-se às insinuações de que Protógenes e outros agentes foram pressionados a saírem da investigação, amanhã ou depois desmintam". "Eu sou o mais fervoroso defensor da Polícia Federal. Acho que ela é a garantia para o combate à malversação, à corrupção, ao narcotráfico e ao crime organizado no País. Por isso, os policiais são bem remunerados e o governo melhorou muito a situação da Polícia Federal". Lula disse ainda que o delegado só não volta "se explicar publicamente e de livre e espontânea vontade que não deseja continuar o trabalho de investigação". "A única coisa que nós queremos, neste caso, é responsabilidade. Ninguém pode fazer o trabalho que ele fez, durante quatro anos, e, na hora de timbrar o relatório, dizer que vai embora", afirmou o presidente. "Não é correto nem para um presidente da República nem para um delegado da Polícia Federal vender insinuações para a sociedade", disse. Segundo Lula, a reunião na PF em que Protógenes teria pedido o afastamento, na última segunda-feira à noite, em São Paulo, foi gravada por consenso de todos, e o delegado teria dito que precisava sair e só poderia fazer o trabalho se fosse nos finais de semana. O presidente ressaltou que a PF divulgará daqui a pouco nota esclarecendo como foi a reunião. "Esse é um processo sério, que envolveu gente e as pessoas foram para a televisão. Então, é preciso que essas pessoas tenham um relatório definido para que se peça ou não o seu indiciamento", acrescentou. Saída Protógenes Queiroz não resistiu às pressões e afastou-se do comando da Operação Satiagraha. A saída dele do caso foi acertada em uma reunião, na segunda à noite, na Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo, entre ele, o delegado Jáber Saadi - seu superior imediato - e o diretor da Divisão de Combate ao Crime Organizado, Roberto Troncon Filho, emissário da Direção-Geral da PF, situada em Brasília. Os outros dois delegados que trabalhavam com Protógenes na operação, Karina Marakemi Souza e Carlos Eduardo Pellegrini, também devem deixar a investigação a partir da próxima segunda, segundo informações do Jornal Nacional, da TV Globo. Ainda segundo o Jornal Nacional , os delegados divergem da PF nas explicações para a saída. Os primeiros teriam dito que foram afastados pela direção da PF, e não que saíram por vontade própria. (Com Reuters)