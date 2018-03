Lula cobra maior divulgação de realizações do governo Em um ano eleitoral, o governo quer aprimorar a divulgação de obras e realizações na área da economia que colaboram para o crescimento do país. A decisão foi tomada nesta terça-feira durante a reunião semanal de coordenação política do Executivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu no Palácio do Planalto os ministros Tarso Genro (Justiça), José Múcio Monteiro (Relações Institucionais), Guido Mantega (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento), Luiz Dulci (Secretaria-geral da Presidência) e Dilma Rousseff (Casa Civil). O colegiado concluiu que há a necessidade de melhorar a prestação de contas do governo, de acordo com fonte do Planalto. A idéia é manter o otimismo do empresariado a fim de garantir o crescimento dos investimentos e a sustentabilidade da economia. Ficou decidido também que a reforma política será uma prioridade do governo depois das eleições municipais. Articuladores da proposta a ser enviada ao Congresso pelo Executivo, Múcio e Genro se reunirão com os presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente o senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) e o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), com a missão de criar um ambiente positivo para a tramitação do projeto. (Reportagem de Fernando Exman)