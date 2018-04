Lula cobra de Obama uma nova relação com a AL

Para Obama, a Cúpula das Américas, que se realiza em Trinidad e Tobago de 17 a 19 de abril, é o cenário ideal para esse relançamento das relações no continente. ?Obama vai participar de sua primeira reunião com todos os líderes da América Latina, ele terá o cenário ideal para restabelecer a política de convivência democrática e pacífica na região.?

Em relação a Cuba, Lula ressaltou que não tinha procuração para falar pelo governo de Raúl Castro. ?Não sei o que os cubanos querem, eu não falo por eles?, afirmou. ?Mas não existe, do ponto de vista político, sociológico e da racionalidade humana, nada mais que impeça o restabelecimento da relação diplomática entre EUA e Cuba. Não é possível que a gente continue fazendo, no século 21, política com um olhar do que aconteceu no século 20.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.