Lula cobra de ministros execução do PAC social O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou ontem dos ministros da área social a execução dos programas em andamento no PAC social e afirmou que não pretender criar nenhum novo projeto até o final de seu mandato, em 2010. Em reunião de quase quatro horas, o presidente reclamou, mais uma vez, da falta dos recursos da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) - rejeitada pelo Senado em dezembro - e prometeu criar um comitê gestor para os programas da área social. "Alguém terá de trabalhar mais sem ganhar mais", disse o presidente, segundo relato de participantes do encontro. No total, 17 pessoas, entre ministros e representantes de ministérios, participaram da reunião. Ao cobrar a execução dos programas atuais, Lula advertiu os ministros para que "não venham com idéias novas". O presidente destacou ser mais importante cumprir as promessas feitas até aqui. Apesar de ter reclamado do corte da CPMF, a Receita mostrou ontem, ao divulgar a arrecadação do primeiro semestre deste ano, que o governo amealhou, em termos nominais, R$ 45,3 bilhões a mais do que em igual período do ano passado - é mais do que um ano de arrecadação da extinta CPMF (R$ 39 bilhões). Lula disse que entregará a seu sucessor um relatório sobre todos os projetos realizados. "Quero sair com atestado de ISO 15.000", afirmou na reunião de ontem. Lula não definiu quem será o coordenador do comitê gestor. O certo é que a função será exercida por um dos ministros da área.